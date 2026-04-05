Україна не має жодного стосунку до інциденту з вибухівкою, яку виявили поблизу газопроводу у Сербії. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Спроби пов’язати Україну з цією подією є безпідставними, – заявили у МЗС. У відомстві припускають, що йдеться про провокацію.

«Ми категорично відкидаємо спроби хибно пов’язати Україну з цим інцидентом. Україна не має до цього жодного відношення. Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором як частина втручання Москви у вибори в Угорщині», — заявив Тихий.

