Франція очікує, що нарощення атомних потужностей стане значним внеском у виробництво електроенергії в ЄС. Про це повідомляє Кореспондент.

Уряд Франції зробив відповідну заяву на тлі перевірки Єврокомісією державної підтримки зведення нових енергоблоків. ЄК оцінить відповідність фінансування правилам ЄС щодо такої допомоги.

“Новий сектор ядерної енергетики Франції в найближчі роки стане основним джерелом електроенергії, що виробляється в ЄС”, – мовиться у заяві.

Програма відновлення атомної генерації передбачає зведення шести нових ядерних реакторів загальною потужністю 9 990 МВт.

Країна має намір підтримати програму, надавши державній компанії EDF субсидований кредит за пільговою ставкою, котрий покриє 60% від загальної оціночної вартості будівництва у 72,8 млрд євро.

Нові реактори зведуть на майданчиках АЕС: Penly, Gravelines та Bugey. Введення блоків в експлуатацію заплановане на період між 2038 і 2044 роками. Передбачається, що термін служби кожного становитиме 60 років.