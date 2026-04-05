На тимчасово окупованій Луганщині російські структури активізували підготовку до промислового видобутку міді та цинку. Про це свідчать дані Центру нацспротиву, пише Кореспондент.

Як з’ясувалося, російські геологи нещодавно завершили детальне дослідження Нагольного кряжа в Ровеньківському районі. Місцеві жителі ТО Міусінська повідомляють про свіжі пошкодження кварцевого шару неподалік від селища.

У січні ліцензії на розвідку та видобуток міді, цинку, золота й срібла в регіоні отримала маловідома компанія Алчевскпромгрупп. Як зазначається, статутний капітал цього “інвестора” становить лише 10 000 рублів, а штат – одна людина.

Активні роботи на Бобриковському золотому родовищі почалися ще у 2025 році, задовго до проведення формального “аукціону”. Раніше воно належало австралійській компанії Korab Resources, яка проводила тут геологорозвідку. Проте, після окупації регіону у 2014 році компанія повністю втратила контроль над активом.