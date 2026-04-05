Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив про знищення першого супутникового терміналу зв’язку “Спирит-030”, які почали поставлятися в російські війська після блокування окупантам систем супутникового зв’язку “Старлінк”, пише Iнтерфакс.

“Після того, як ми позбавили ворога “Старлінка”, питання супутникового зв’язку стало для росіян надзвичайно актуальним. Існуючі термінали російського супутникового інтернету мають дуже великі антени, і ми їх миттєво виявляємо та знищуємо. Тому на фронт почали поставлятися супутникові термінали Спирит-030. Фактично це той самий термінал супутникового інтернету, але він зроблений переносним і працює з спеціальним геостаціонарним супутником зв’язку, що дозволяє використовувати антени не 90 сантиметрів у діаметрі, а 30″, – написав Бескрестнов.

За його словами, російські окупанти зараз масово почали поставляти такі термінали на фронт.

“Круті пілоти 414 бригади СБС “Птахи Мадяра” вперше знайшли такий термінал супутникового зв’язку і знищили його. Прошу всіх пілотів звертати увагу на цю ціль”, – написав Бескрестнов.