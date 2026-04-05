В астронавтів, які летять до Місяця, знову поламався туалет. Учасникам місії довелося ходити в туалет у пакети.

У космічного корабля Orion поламалася система викиду відходів. Це сталося одразу після взльоту, але поломку вдалося усунути.

Втім, пізніше Христина Кох, яка раніше вже лагодила пристрій, сказала, що від неї віє неприємний запах, пише 24.

Інженери припускають, що трубопровід системи за 23 мільйони доларів просто замерз. Корабель довелося повернути тією стороною до Сонця, щоб він розтанув.

Астронавтам сказали перейти на резервні засоби збору відходів – ходити в туалет у пакети. Однак наразі туалет знову працює.