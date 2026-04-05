Вже 1,3 млн громадян України отримали компенсацію на купівлю пального в рамках державної програми “Кешбек на пальне”. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН.

Уже 1,3 млн українців скористалися кешбеком на пальне. В рамках цієї програми українці отримують компенсацію: 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз. За поточними цінами, це дає змогу заощадити від 2 на літрі автогазу та від 11 грн на дизелі. Загалом – до 1000 грн кешбеку на місяць – йдеться у повідомленні.

За її словами, отриману компенсацію можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книги або задонатити на підтримку Сил оборони України.

Очільниця уряду також повідомила, що програмою “Національний кешбек” користуються 4,4 млн українців, а з моменту запуску кешбеку на паливо відкрито понад 200 тисяч нових рахунків “Національного кешбеку”.