Майбутній уряд Угорщини у разі зміни влади дотримуватиметься прагматичного підходу у відносинах із Росією, що базуватиметься на взаємному невтручанні у внутрішні справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера угорської опозиції Петера Мадяра в інтерв’ю Associated Press.

За інформацією видання, Петер Мадяр наголосив, що його підхід до РФ суттєво відрізнятиметься від політики чинного прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Опозиціонер прагне повернути Угорщину до демократичного європейського вектора, зберігаючи при цьому діловий нейтралітет із Москвою.

“Прагматизм означає, що ми не втручаємося у внутрішні справи РФ, а вони не втручаються в наші справи. Ми дві суверенні країни і поважаємо одна одну, але нам не обов’язково подобатися одна одній”, – пояснив Мадяр.

Політик також розкритикував нинішню владу за надмірну енергетичну залежність від Росії. Він планує диверсифікувати постачання нафти та газу, залучаючи ресурси ЄС для будівництва нової інфраструктури.

Водночас він визнав, що швидка відмова від російських ресурсів неможлива.

“Це не означає, що ми повинні вже завтра припинити використовувати російську нафту. Це означає, що ресурси ЄС мають використовуватися раціонально”, – підкреслив Мадяр.