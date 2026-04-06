Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що вирішальні вибори наступної неділі, на яких він зіткнеться з проросійським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, стануть «референдумом» про те, чи продовжить Угорщина свій рух до східних автократій, чи зможе повернути собі місце серед демократичних суспільств Європи.

Мадяр, колись союзник Орбана, становить найсерйознішу загрозу для влади націоналістичного прем’єр-міністра з моменту його вступу на посаду в 2010 році.

В ексклюзивному інтерв’ю Associated Press Мадяр сказав, що лідер Європейського Союзу, який найдовше перебуває на посаді, останніми роками привів країну до «повороту на 180 градусів», поставивши під загрозу її західну орієнтацію, одночасно підлаштовуючись під Москву.

Однак, незважаючи на цей рух, «угорці все ще бачать, що мир і розвиток Угорщини гарантовані членством у Європейському Союзі та НАТО», – сказав Мадяр. «Я думаю, що це дійсно буде референдум про місце нашої країни у світі».

У четвер Мадьяр поспілкувався з AP після передвиборчого мітингу його правоцентристської партії «Тиса» в Кішкунгалаші, невеликому місті з населенням близько 25 000 осіб на південній Великій рівнині Угорщини. Це був один із сотень мітингів, які він провів у великих і малих населених пунктах по всій країні, в рамках передвиборчої кампанії, під час якої він відвідує до шести міст на день напередодні виборів 12 квітня.

Орбан здобув репутацію запеклого порушника порядку в ЄС завдяки своєму частому вето на важливі рішення. Він проводив кампанію, б’ючи на сполох через безліч зовнішніх небезпек, які, за його словами, загрожують угорцям — війна в Україні, змову бюрократів ЄС та фінансових еліт, об’єднаних проти Угорщини, та імміграційну кризу, що постійно на горизонті.

Мадяр, який лідирує в більшості опитувань, зосереджувався на питаннях, що впливають на повсякденне життя виборців, таких як нестабільний державний сектор охорони здоров’я та громадського транспорту Угорщини, а також те, що він називає нестримною корупцією в уряді.

На кожному зі своїх мітингів він звинувачує Орбана та його націоналістично-популістську партію Фідес у тому, що вони зробили Угорщину «найбіднішою та найкорумпованішою» країною в ЄС — і зображує «мирну, гуманну та функціонуючу» країну, яка знаходиться в межах досяжності.

Однак, поряд із цим внутрішнім посланням, Мадяр все частіше зображує балансування Орбана на межі конфлікту з ЄС та його спрямування в бік Росії як питання критичного значення для майбутнього країни.

«Я думаю, що Тіса здобуде переконливу перемогу на виборах, бо навіть виборці Фідес не хочуть, щоб наша країна була російською маріонетковою державою, колонією, складальним заводом, замість того, щоб належати до Європи», – сказав він.

«Тиса розливається»

Стрімкий злет Мадяра та його партії застав багатьох угорців зненацька. Протягом майже півтора десятиліття широкий спектр розколотих опозиційних партій намагався і не зміг створити серйозну загрозу владі Орбана.

Хоча опозиційні політики часто критикували Орбана під час дебатів у парламенті, вони рідко докладали зусиль, щоб завоювати його підтримку в сільській місцевості. Розчаровані після низки гірких поразок, багато виборців опозиції впали в політичну апатію.

Мадяр, 45-річний юрист і колишній член Фідес, раніше був одружений із союзницею Орбана, яка обіймала посаду міністра юстиції Угорщини. Пропрацювавши кілька років дипломатом у Брюсселі, він повернувся до Угорщини та обійняв посади в державних установах, ознайомившись з роботою системи Орбана.

Але потім, після політичного скандалу 2024 року, пов’язаного з президентським помилуванням співучасника у справі про сексуальне насильство над дітьми, Мадяр публічно порвав з партією Орбана, звинувативши її у глибоко вкоріненій корупції та захопленні інституцій Угорщини.

Він швидко заснував правоцентристську партію «Тиса», названу на честь другої за величиною річки Угорщини, яка лише через чотири місяці після вторгнення Мадяра у виборчу політику отримала 30% голосів на виборах до Європейського парламенту.

Зі зростанням популярності Тиси скандування, яке лунало на її мітингах, стало гаслом її піднесення: «Тиса розливається».

Хоча Мадяр описав своє завдання на виборах як демонтаж автократичної системи Орбана, він пообіцяв зберегти деякі політики прем’єр-міністра, які він вважає позитивними, такі як паркан вздовж південного кордону, щоб стримувати мігрантів, та популярну програму скорочення комунальних послуг.

Однак його партія — член найбільшої правоцентристської групи Європейського парламенту — відрізняється від сузір’я ультраправих політичних рухів у Європі та за її межами, які розглядають Орбана як яскравий приклад націоналістичного популізму в дії.

На знак захоплення президента США Дональда Трампа та його руху MAGA Орбаном, віце-президент Джей Ді Венс має відвідати Будапешт у вівторок, щоб підтримати його переобрання.

Конструктивно, але критично

Багато лідерів ЄС спостерігають за виборами в Угорщині в надії, що Орбан буде переможений.

Його часті вето, серед яких нещодавно було блокування великої позики ЄС для України на 90 мільярдів євро (104 мільярди доларів), часто були спрямовані на те, щоб догодити його євроскептичним прихильникам, сказав Мадьяр, «накладаючи вето лише для того, щоб сказати вдома, що він накладає вето».

Поведінка прем’єр-міністра призвела до поновлення закликів у ЄС реформувати основоположні договори блоку шляхом зменшення кількості рішень, що вимагають одностайності — способу протистояти паралічу, який може бути спричинений непохитними державами-членами.

Мадяр сказав, що за уряду Тиси європейські лідери можуть очікувати «конструктивної позиції», але такої, що є «критичною та готовою до дискусії. Ми хочемо бути за столом переговорів».

Незважаючи на використання Орбаном правил одностайності ЄС, можливість накладати вето на важливі рішення є «дійсним варіантом», продовжив він, додавши: «Я думаю, що європейські лідери не мають з цим проблем, у них є проблема з непотрібною роллю порушника спокою».

«Завдання угорського прем’єр-міністра в будь-який момент часу полягає в тому, щоб представляти інтереси Угорщини, і, за необхідності, представляти їх з силою», — сказав він. «Чого б це не коштувало».

Російська енергетика

Орбан спантеличив і навіть розлютив своїм примирливим підходом до Росії та близькістю до президента Володимира Путіна. Деякі посадовці ЄС та багато його опонентів у країні звинувачують його у відмові від своїх зобов’язань перед блоком на користь Москви.

Оскільки майже кожна країна ЄС припинила постачання російського викопного палива після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Угорщина разом зі Словаччиною зберегла і навіть збільшила постачання, що викликало гнів багатьох країн, які звинуватили їх у сприянні фінансуванню війни.

Хоча Мадяр засудив зближення Угорщини з Москвою, а також повідомлення про те, що російські спецслужби втручаються у вибори, щоб схилити їх на користь Орбана, він сказав, що його майбутній уряд дотримуватиметься «прагматичного» підходу щодо Росії.

«Прагматизм означає, що ми не маємо права голосу у внутрішніх справах Росії, а вони не мають права голосу в наших справах», – сказав він. «Ми обидві суверенні країни, і ми поважаємо одна одну, але нам не потрібно любити одне одну».

Мадьяр критикував уряд Орбана за нездатність диверсифікувати свій енергетичний баланс і виступав за досягнення нових угод і будівництво нової інфраструктури для постачання нафти та газу з інших джерел до Угорщини, яка не має виходу до моря.

Однак, за його словами, «це не означає, що ми повинні припинити використовувати російську нафту завтра. Це означає, що ресурси Європейського Союзу повинні використовуватися ефективно».