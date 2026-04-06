В Україні подешевшали огірки, а ціни на помідори продовжили стрімко зростати, повідомили аналітики EastFruit, пише УНН.

Почали знижуватися оптові ціни на тепличні огірки, повідомляють аналітики. Тепла й подекуди сонячна погода, що встановилася в країні, суттєво прискорила достигання місцевих тепличних овочів. Вибірки огірків у господарствах стрімко зростали, і через різке збільшення пропозиції виробники вимушені були поступово знижувати відпускні ціни.

У підсумку українські тепличні комбінати відпускали огірки по 125-165 грн/кг ($2,85-3,77/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Це учасники ринку пов’язують із суттєвим падінням попиту на тлі все ще доволі високих цін на тепличні овочі. Пропозиція огірків продовжує стрімко збільшуватися. Обсяги вибірок у тепличних комбінатах минулого тижня помітно зросли завдяки сприятливим погодним умовам. Паралельно залишаються стабільними поставки більш дешевої імпортної продукції, ціна якої, як правило, не перевищує 100 грн/кг ($2,28/кг).

Попри нинішнє зниження вартості, тепличні огірки в Україні наразі реалізуються в середньому на 25% дорожче, ніж у аналогічний період минулого року.

Тим часом минулого тижня на ринок України надійшли перші партії тепличних помідорів від місцевих комбінатів, однак це не зупинило подальше зростання цін у цьому сегменті, повідомляють аналітики. Зазначається, що у 2025 році перші партії томатів українські тепличні господарства відвантажили в середньому на півтора тижня пізніше, ніж у нинішньому сезоні. Водночас збори продукції залишаються невеликими через несприятливі погодні умови.

Перші партії тепличних томатів комбінати наразі пропонують по 150-170 грн/кг ($3,43-3,88/кг), що в середньому на 66% дорожче, ніж на старті сезону минулого року. За прогнозами учасників ринку, справді великі партії помідорів тепличні господарства зможуть відвантажувати не раніше ніж через два тижні.

При цьому основну пропозицію на українському ринку як і раніше становлять імпортні овочі з Туреччини. За словами учасників ринку, турецькі томати пропонуються трохи дешевше, ніж продукція місцевих теплиць. Ціни на імпортні томати коливаються в межах 130-150 грн/кг ($2,97-3,43/кг) залежно від якості та обсягів партій.