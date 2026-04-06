Рятувальна операція розгорнулася майже з ідеальною точністю. Під покровом темряви американські командос непомітно прослизнули вглиб Ірану, подолали 2100-метровий хребет і витягли американця, перемістивши його до секретного місця зустрічі до світанку неділі.

Потім все зупинилося.

Про те, що пішло не так, пише Reuters.

Два літаки MC-130, які перевезли приблизно 100 бійців сил спеціального призначення на пересічену місцевість на південь від Тегерана, зазнали механічної несправності та не змогли злетіти, повідомив Reuters американський чиновник на умовах анонімності.

Раптом елітні командос застрягли в тилу ворога.

Їхні командири прийняли ризиковане рішення, наказавши додатковим літакам прилетіти до Ірану, щоб хвилями евакуювати групу — рішення, яке змусило елітних командос чекати кілька напружених годин.

Авантюра спрацювала. Рятувальні сили виводили поетапно, ​а американські війська знищили пошкоджені MC-130 та чотири додаткові гелікоптери в Ірані, щоб не ризикувати залишити чутливе обладнання.

Пентагон не одразу відповів на запит про коментар.

Успішне виведення поклало край одному з найнебезпечніших епізодів п’ятитижневого конфлікту, запобігши тому, що могло б стати катастрофічною втратою американських життів, та прискорити кризу для президента Дональда Трампа, який зважує, чи варто ескалювати війну, яка вже забрала життя тисяч людей.

ЗБИТИЙ ПІЛОТ СХОВАВСЯ ТА ВСТАНОВИВ КОНТАКТ

Врятований американський спеціаліст був другим із двох членів екіпажу винищувача F-15E Strike Eagle, який, за словами Ірану, у п’ятницю був збитий його засобами ППО.

Американський чиновник заявив, що літак пролітав над провінцією Ісфахан, коли його збили, і двоє льотчиків катапультувалися окремо. Пілота врятували, а другий льотчик залишився в Ірані.

Екіпажі американських льотчиків навчаються методам виживання, ухилення, опору та втечі у разі збиття літака за лінією фронту, але мало хто вільно володіє перською мовою і стикається з проблемою залишатися непоміченим під час пошуку порятунку.

Джерело в США, знайоме з деякими оперативними деталями, повідомило, що американський офіцер, який, за словами Трампа, мав звання полковника, вивихнув щиколотку та сховався в ущелині на вершині пагорба.

Чиновник сказав, що льотчик пізніше встановив контакт з американськими військовими та ідентифікував себе – критичний крок, щоб переконатися, що рятувальні сили не потрапляють у пастку.

ЦРУ раніше проводило кампанію з обману, сподіваючись заплутати Тегеран, розповсюдивши в Ірані інформацію про те, що американські війська вже знайшли зниклого льотчика та переміщують його до початку операції, повідомив високопоставлений чиновник адміністрації Трампа.

Але американські військові вжили додаткових заходів, глушили електроніку та бомбардували ключові дороги навколо місця події, щоб запобігти наближенню людей, повідомило джерело в США, знайоме з плануванням.

Джерело повідомило Reuters, що літаки, які врешті-решт відправили для евакуації льотчика та рятувальних сил, були набагато меншими турбогвинтовими літаками, здатними приземлятися на невеликих аеродромах та були відносно легкими.

Протягом усієї операції Білий дім, Пентагон та Центральне командування збройних сил США зберігали незвичне мовчання. Трамп був настільки відносно тихим, що місцевий репортер пішов перевірити, чи він у лікарні імені Волтера Ріда.

Після завершення місії Трамп тріумфував.

«Протягом останніх кількох годин американські військові провели одну з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США», – заявив Трамп, додавши, що льотчик отримав поранення, але «з ним все буде гаразд».

АМЕРИКАНСЬКІ ВТРАТИ

Початкові пошукові зусилля зіткнулися з запеклим опором з боку Ірану, коли вони розпочалися в п’ятницю, після того, як пілота F-15 спочатку врятували.

Агентство Reuters повідомило в п’ятницю, що два гелікоптери Black Hawk, які брали участь у пошуках, були підбиті іранським вогнем, але змогли покинути повітряний простір Ірану.

В окремому інциденті пілот катапультувався з винищувача A-10 Warthog після того, як його збили над Кувейтом і він розбився, повідомили офіційні особи, хоча ступінь поранень екіпажу невідома.

За даними Центрального командування США, внаслідок конфлікту загинули 13 військовослужбовців США, понад 300 отримали поранення. Жоден американський військовий не був взятий в полон Іраном.

Хоча Трамп неодноразово намагався зобразити іранських військових у розпачі, їхня здатність неодноразово вражати американські літаки є значною, кажуть військові експерти.

Об’єднане військове командування Ірану «Хатам аль-Анбія» заявило в суботу, що в п’ятницю військові використали нову систему протиповітряної оборони для атаки на американський винищувач.

Reuters вперше повідомило про розвідувальні дані США, які показують, що Іран зберігає ракетний та безпілотний потенціал.