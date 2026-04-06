Ізраїль заявив, що Іран зберігає понад 1000 ракет, здатних досягти його території, на тлі триваючих бойових дій, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

За даними ізраїльських військових брифінгів, які цитують місцеві ЗМІ, також оцінюється, що угруповання “Хезболла” в Лівані має від 8000 до 10 000 ракет малої дальності. Офіцер ВПС Ізраїлю в інтерв’ю Channel 12 підтвердив оцінки щодо іранського арсеналу, що стало відходом від попередньої практики не розкривати такі дані.

Щоб звести це до нуля, доведеться вкласти багато ресурсів. Чесно кажучи, це не досягне нуля – заявив офіцер ВПС, підполковник розвідки.

З урахуванням інтенсивності ракетних обстрілів з боку Ірану та “Хезболли”, які тривають понад п’ять тижнів, ізраїльські оцінки вказують на можливість продовження бойових дій ще протягом кількох місяців. Іран і “Хезболла” не розкривають обсягів своїх арсеналів і не демонструють готовності до відступу.

До початку війни Іран, за оцінками ізраїльських чиновників, мав близько 2000 балістичних ракет середньої дальності. З того часу понад 500 ракет було випущено по Ізраїлю, частину з них знищили ще до запуску. Запуски здійснюються з підземних тунельних шахт у гірських районах, що ускладнює їхнє знищення.

Ізраїль також веде бойові дії проти “Хезболли” в Лівані, звідки щодня запускається від 200 до 250 ракет. Більшість із них спрямована на ізраїльські війська на півдні Лівану, однак частина досягає півночі Ізраїлю.

Обстріли змушують десятки тисяч цивільних постійно перебувати в укриттях. Водночас ізраїльська армія працює над удосконаленням систем попередження про ракетні удари, щоб дати людям більше часу на евакуацію.

Попри це, влада поступово відновлює цивільне життя: планується повернення до очного навчання, збільшується кількість авіарейсів, а кінотеатри відновлюють роботу з обмеженнями.