5 квітня та в ніч проти 6-го на території Миколаївської області зареєстровано 9 пожеж. З них 4 — у житловому секторі, одна виникла внаслідок бойових дій.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Так, зокрема окупанти завдали удару по Куцурубській громаді. Внаслідок обстрілу загорівся дах одноповерхового приватного будинку площею 40 кв. м. Інформації про постраждалих не надходило.

Пожежі в житловому секторі:

с. Ольгопіль (Єланецька громада) — горіли покрівля будинку та веранда (35 кв. м);

с. Казанка (Баштанський район) — зайнялася господарча споруда із сіном (15 кв. м);

м. Миколаїв — загорілись речі на балконі квартири на 7-му поверсі (3 кв. м).

Крім цього, у Миколаєві сталося займання електропроводки в моторному відсіку автомобіля Skoda Octavia. Власник самостійно загасив вогонь вогнегасником.

Зафіксовано займання сміття та сухої рослинності: 2 випадки — у м. Миколаєві; 2 — у Миколаївському районі (садове товариство «Берізка» та с. Коблеве).

До ліквідації пожеж наслідків залучались 40 рятувальників, 10 одиниць спецтехніки ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Коблеве.

