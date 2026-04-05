Упродовж доби на території області зафіксовано 5 пожеж, дві з яких виникли через ворожі атаки.

У місті Миколаєві внаслідок падіння уламків БпЛА сталися займання мікроавтобуса та гаража. Рятувальники ліквідували пожежі. Постраждалих немає.



У Березнегуватській громаді Баштанського району ворожий дрон знищив легковий автомобіль. Вогнеборці приборкали пожежу. Внаслідок атаки травмовано подружжя — 45-річного чоловіка та 34-річну жінку. Їх госпіталізовано.



Крім того, підрозділи ДСНС ліквідували ще три пожежі на відкритих територіях у Миколаєві та в селі Крива Пустош Братської громади Вознесенського району. Горіли сміття, гумові шини та суха трава.