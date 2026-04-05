Цієї зими Україна консолідувала енергетичну підтримку партнерів та активувала новий формат координації. Це допомогло отримати фінанси й критично необхідне обладнання для швидких ремонтів.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

– Запустили так званий «енергетичний Рамштайн». Партнери тепер чітко знають і краще розуміють наші головні потреби.

Згуртували коаліцію зимової енергетичної підтримки України, до якої долучилися понад 40 держав, що постачають генератори, трансформатори, когенераційні установки та інше обладнання.

До Фонду підтримки енергетики України залучили 602,5 млн євро від 16-ти країн, Євросоюзу та приватного сектору.

Систематизували роботу Хабів енергообладнання. Отримали 174 гуманітарні вантажі на 2236,5 тонн від 22-х країн. Через хаби відправили 482 вантажі вагою 4621,56 тонн.

В межах спільної з Євросоюзом ініціативи «Промінь надії» встановлені сонячні станції у 27-ми лікарнях. Їхня загальна встановлена потужність становить 2 970 кВт.

Дякую кожній країні, яка допомогала Україні вистояти цієї зими, написав Шмигаль.

