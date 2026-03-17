У Брюсселі відбулось друге міністерське засідання Ukraine Energy Coordinating Group, або так званого «Енергетичного Рамштайну». Як відзначив перший віцепрем’єр-міністр – Міністр енергетики України Денис Шмигаль, Україна вистояла цю зиму, зокрема завдяки підтримці й допомозі партнерів.

«Вдячні за це. Тепер наша мета – підготовка до наступного зимового періоду», – наголосив очільник Міненерго.

Він повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України затвердила Національний план стійкості України на 2026/2027 роки для підтримки стійкості енергосистеми та гарантованого постачання електроенергії, води і тепла.

Денис Шмигаль закликав партнерів виділити 5,4 млрд євро з ширшого пакета фінансової підтримки у розмірі 90 млрд євро для реалізації наших невідкладних та середньострокових пріоритетів.

Перший віцепрем’єр-міністр також подякував партнерам за їхні внески в енергетичну стійкість України:

«Вдячні країнам G7, усім державам-членам ЄС та кожному партнеру, який стояв поруч із нами. Робота попереду чітко визначена. Розраховуємо на злагоджену й плідну роботу в межах нашої координаційної групи», – зауважив він.