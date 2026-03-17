Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

-Сьогодні українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами.

Йдеться про кластери 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», 4 «Зелений порядок денний та стале зʼєднання» та 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС – вперше в історії.

У грудні українська сторона отримала умови – бенчмарки – за трьома іншими кластерами: 1 «Основи процесу вступу до ЄС», 2 «Внутрішній ринок» та 6 «Зовнішні відносини».

Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки – успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС.

Уряд продовжить виконувати умови вступу – впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС.

Отриманий сьогодні документ з умовами Уряд одразу направляє до Верховної Ради для спільної роботи над їхнім виконанням.