98-ма церемонія «Оскар» запам’ятається не лише нагородами, а й гучним політичним скандалом. Поки в категорії документального кіно перемагали серйозні розслідування, зі сцени пролунали жорсткі жарти на адресу першої леді США. Ведучий Джиммі Кіммел перетворив документальний фільм про Меланію Трамп на головне посміховисько вечора. Про це повідомляє Експерт.

«Примірка взуття» замість реальної боротьби

Джиммі Кіммел, який вийшов представляти номінацію за найкращий документальний фільм, не стримував себе в іронії. Він прямо протиставив роботу відважних режисерів, що ризикують життям заради правди, сюжету стрічки про Меланію Трамп.

«Є кіно, яке викриває несправедливість і надихає нас на дії. А є документальні фільми, де ви просто ходите Білим домом і приміряєте взуття», — заявив комік під гучний сміх у залі.

Цей закид у бік поверхневості фільму про першу леді миттєво став віральним у соцмережах.

Удар по самолюбству президента

Кіммел не зупинився на взутті та прямо натякнув на те, що реакція Дональда Трампа буде вибуховою. «О, він буде просто розлючений, що його дружину не номінували!» — додав ведучий. Для президента США, який надзвичайно чутливий до критики своєї родини, таке публічне приниження на головній сцені світу — це оголошення інформаційної війни.

Поразка на фоні «Містера Ніхто»

Особливо болючим жарт став тому, що статуетку отримав фільм «Містер Ніхто проти Путіна». Поки Меланія у своєму проєкті демонструвала підготовку до повернення у Вашингтон та дорогі вбрання, Кіноакадемія обрала історію про реальний ризик і протистояння диктатурі. Контраст виявився надто очевидним: Голлівуд вибрав сторону реальних героїв, залишивши першій леді лише її розкішні гардероби та іронічні посмішки зірок.

