Податкова служба Миколаївщини проводить активні заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Повідомляємо, що у січні – березні 2026 року фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Миколаївській області підготовлено 11 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.

Зокрема, 6 висновків аналітичних досліджень складено за власною ініціативою, 3 висновки – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури, 1 висновок – за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області, 1 висновок – за вимогою Бюро економічної безпеки України.

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області передано матеріали до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування.

У подальшому, за переданими матеріалами до правоохоронних органів, відкрито 3 кримінальних провадження та стосовно 6 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження.

ДПС Миколаївщини звертається до платників податків з проханням дотримуватися вимог законодавства та своєчасно виконувати податкові зобов’язання, адже в умовах війни стабільне надходження податків є критично важливим для забезпечення обороноздатності держави, підтримки Збройних Сил України, функціонування соціальних програм та відновлення інфраструктури.

У разі виникнення труднощів або потреби в консультаціях платники можуть звертатися до центрів обслуговування платників, а також до Офісу податкових консультантів, який діє при Головному управлінні ДПС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.

Головне управління ДПС у Миколаївській області