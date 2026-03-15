Зараз воєнний стан, і необхідно захищати державу, тому народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або президент України Володимир Зеленський готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт.

“З перших днів повномасштабного російського вторгнення були депутати, які хотіли скласти мандат. Можуть бути різні бажання і різне ставлення до них, але у нас воєнний стан і треба захищати нашу державу. І тому народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт. Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті”, – сказав Зеленський журналістам у суботу, передає Інтерфакс-Україна.

