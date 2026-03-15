Дружина-трофей є невід’ємною частиною американської масової культури. Від володарів всесвіту у «Багаття марнославства» до Роджера Стерлінга у «Божевільних», письменники часто поєднують заможних, старших чоловіків із гламурними, молодшими жінками.

Такі поєднання колись були поширеними і в реальному світі. У статті, опублікованій у 2013 році групою голландських соціологів, було розглянуто список Forbes 400 найбагатших людей Америки. Автори виявили, що чоловіки у списку в середньому на сім років старші за своїх дружин — порівняно з різницею у віці лише два-три роки для населення в цілому. Ті, хто одружився повторно, мали дружин, які були молодші за них більш ніж на 22 роки. Однак зараз наш аналіз показує, що це явище зникає, пише The Economist.

-Зібравши дані перепису населення за кілька років з Центру народонаселення Університету Міннесоти, ми відфільтрували вибірку, включивши лише одружені гетеросексуальні пари, в яких чоловік повідомляв про дохід. Далі ми відсортували пари за групами відповідно до доходу чоловіка, від найбідніших до найбагатших, і розрахували середню різницю у віці в кожній групі.

Результати показують, що у 1980 році кожен дванадцятий чоловік з доходом у верхньому 1% був одружений з кимось щонайменше на десять років молодшим за нього, порівняно з одним із 17 серед усієї вибірки. Однак в останні роки ситуація змінилася. До 2024 року найбагатша група не відрізнялася від середнього показника.

«Трофейні чоловіки» здаються рідкістю, ніж іноді стверджують повідомлення ЗМІ. Наші дані показують, що чим більше жінки заробляють, тим рідше вони вибирають партнерів ближче до свого віку. Лише кожна п’ята жінка з високим рівнем доходу шукає «хлопчика-іграшку» — така ж частка, як і серед тих, хто заробляє менше. Дійсно, донедавна жінки з верхніх 10% заможних, як правило, одружувалися з трохи старшими чоловіками.

Ті, хто заробляє менше, зараз найчастіше одружуються з кимось іншого віку. Майже 8% одружених чоловіків у нижньому щаблі доходу щонайменше на десять років старші за своїх дружин, порівняно з 5% тих, хто знаходиться посередині. Однією з причин може бути освіта. Люди, які проводять більше часу в школі — і які в результаті часто отримують вищу зарплату — також проводять свої найкращі роки у стосунках, спілкуючись з однокласниками ближчого до свого віку. У наші дні різниця у віці є не стільки показником багатства, скільки відображенням освіти, соціальних мереж та змін норм.