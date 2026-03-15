Протягом 14-го та в ніч проти 15 березня на Миколаївщині виникло 8 пожеж.

Що гасили, розповіли в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у приватному секторі рятувальники працювали тричі:

господарчі споруди горіли у с. Софіївка Мигіївської ТГ Первомайського району на площі 6 кв. м та с. Панкратове Південноукраїнської ТГ Вознесенського району (25 кв. м). В другому випадку зайнялась лише покрівля. Причини встановлюються;

незначну пожежу матрацу ліквідовано в підвалі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку у м. Вознесенськ;

попередньо внаслідок короткого замкнення електричного вузла горіли 4 пасажирські автобуси на території одного з транспортних об’єктів м. Вознесенськ. Загальна площа склала 110 кв. м. Вогнеборцям вдалось запобігти розповсюдженню вогню на ще 6 поруч припаркованих транспортних засобів. На місці додатково працювали співробітники правоохоронних органів.

Не дає спокою нашим громадянам очерет. Його активно випалюють протягом останнього тижня, тож вчорашній день не став виключенням. Так, двічі рятувальникам довелось гасити його у Миколаївському районі: спочатку у с. Новопетрівське Костянтинівської ТГ на площі 2,9 га та вдруге у Мішково-Погорілівській ТГ. Тут площа охопила вже 5 га, величезну хмару диму могли спостерігати миколаївці одразу в декількох районах міста. Гасіння ускладнював поривчастий вітер та відсутність нормального доступу пожежних автоцистерн до епіцентру горіння. Ліквідація тривала з самого дня і до пізнього вечора.

Сміття та суху траву загасили на площі 30 кв. м у Корабельному районі Миколаєва.

Загалом за добу від ДСНС працювали 53 співробітники, 14 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, в тому числі і катер в епізоді з гасінням очерету. Додатково залучалось відділення місцевої пожежної охорони «Софіївка».

