13 березня та в ніч проти 14-го на території Миколаївської області зареєстровано 7 пожеж: 3 — в житловому секторі, 4 — на відкритих територіях.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Двічі горіло в житлових будинках та один раз — господарча споруда на території приватного сектора. Під час пожежі в житлі в м. Баштанка вогнеборці вивели на свіже повітря господаря помешкання 1958 р.н. В подальшому від медичної допомоги відмовився.

Діями пожежних вбережено від знищення вогнем три житлових будинки.

Ще 4 епізоди — пожежі в екосистемах. Горіли очерет, сміття та суха трава в Баштанському і Миколаївському районах, а також у самому м. Миколаєві.

На всі випадки забезпечено оперативне та професійне реагування.

Окрім професійних вогнеборців до гасіння залучалось відділення місцевої пожежної охорони «Пересадівка». В окремих випадках, через щільне задимлення, рятувальникам доводилось працювати в апаратах ддля захисту органів зору та дихання.

