11 березня на території Миколаївщини виникло чотири пожежі, одна з них — в житловому секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у с. Подимове Веснянської громади Миколаївського району горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння. Площа пожежі склала 50 кв. м. Вогнеборцям вдалось вберегти житловий будинок від вогню.

Інші епізоди — пожежі сміття, сухої трави, чагарників на відкритих територіях та у будівлі, яка наразі не експлуатується. Вони виникли у с. Новопетрівське Костянтинівської громади, за межами с. Горохівка Воскресенської громади Миколаївського району та у м. Миколаєві.

Загалом за добу від ДСНС зареєстровано 16 співробітників, 4 спецавтомобіля.

