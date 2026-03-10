9 березня на території Миколаївщини зареєстровано дев’ять пожеж.

Три з них виникли в житловому секторі, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Так, у с. Степове Воскресенської громади Миколаївського району горіла солома на території приватного домоволодіння. Площа горіння склала 10 кв. м, до гасіння залучався підрозділ ДСНС та місцева пожежна охорона с. Воскресенське.

У м. Миколаєві за різними адресами горіли сміття у підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку на площі 5 кв. м та димар житлового будинку на незначній площі.

Інші епізоди — пожежі сміття, сухої рослинності та очерету. Варто зазначити, що спостерігається тенденція до збільшення кількості таких загорянь — лише за минулу добу їх виникло шість.

Крім того, вже зафіксовано пожежу поблизу кладовища. Ймовірно, громадяни почали прибирати місця поховань і намагаються утилізувати сміття шляхом випалювання. Також традиційно фіксуються випадки самовільного спалювання сухого очерету, адже деякі люди досі помилково вважають такі дії є «корисними».

Як повідомляло Інше ТВ, За позаминулу добу на Миколаївщині зареєстровано вісім пожеж – на одній з них загинула літня жінка