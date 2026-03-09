8 березня та в ніч проти 9-го на території Миколаївщини зареєстровано вісім пожеж.

На одній з них загинула жінка 1947 р.н.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, трагічна подія сталася у м. Миколаєві — горів житловий будинок. Вогнеборці під час проведення розвідки виявили в оселі тіло жінки. Пожежу загасили на площі 60 кв.м.

Двічі вчора горіли транспортні засоби:

– у м. Миколаєві горів легковий автомобіль ВАЗ-21099, площа пожежі склала 4 кв. м;

– на автодорозі Р-06 неподалік м. Первомайськ горів легковик ВАЗ 2101, пожежу загасили на площі 2 кв. м.

Інші епізоди — пожежі сухої трави, сміття та матраца у будівлі, яка наразі не експлуатується, – три з них зафіксовані у м. Миколаєві, дві — у Миколаївському районі (с. Чорноморка Чорноморської громади та с. Шостакове Ольшанської громади).

Загалом від ДСНС на гасіння пожеж залучались 36 співробітників, 9 спецавтомобілів.

