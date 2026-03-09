Лідер ліберальних демократів сер Ед Дейві заявив, що президент Дональд Трамп розпочав незаконну війну, коли США завдали авіаударів по Ірану, і неодноразово ображав Велику Британію через використання британських баз.

Про це пише Sky News.

Лідер ліберальних демократів закликав сера Кіра Стармера скасувати державний візит короля до США через війну в Ірані. Король має відвідати США наступного місяця, щоб відзначити 250-річчя незалежності країни. Але лунали заклики до монарха відкласти візит після ескалації суперечки між Вашингтоном і Лондоном.

Президент Дональд Трамп неодноразово критикував сера Кіра за відмову Великої Британії дозволити США розпочати свої перші атаки на Іран з британських баз.

Сер Ед закликав прем’єр-міністра скасувати візит короля через «незаконну» війну, розпочату понад тиждень тому, яка призвела до авіаударів у відповідь по всьому Близькому Сходу.

Лідер ліберальних демократів заявив у неділю: «Кір Стармер повинен повідомити королю, що державний візит до США, запланований на квітень, слід скасувати.

«У той час, коли Трамп розпочав незаконну війну, яка спустошує Близький Схід і збільшує рахунки за енергоносії для британських сімей, очевидно, що цей візит не повинен відбутися.

«Державний візит нашого короля буде розцінено як черговий величезний дипломатичний переворот для президента Трампа, тому його не слід надавати тому, хто неодноразово ображає та завдає шкоди нашій країні».



Рішення Стармера не надавати дозвіл на першу хвилю військових дій викликало низку критики з боку Трампа, включаючи особисту атаку на прем’єр-міністра, якого він назвав «не Вінстоном Черчиллем».

Пізніше Стармер надав дозвіл на «оборонні» дії США проти іранських ракетних об’єктів з британських баз.

Після повідомлень про те, що Велика Британія готує авіаносець для відправлення на Близький Схід, президент США в суботу опублікував повідомлення про те, що Велика Британія «нарешті задумалася» про відправку двох авіаносців, але «нам вони більше не потрібні».

Він додав: «Але ми пам’ятатимемо». Нам не потрібні люди, які вступають у війни після того, як ми вже перемогли!

Даунінг-стріт у неділю вдень підтвердила, що Трамп з того часу розмовляв із сером Кіром телефоном.

«Чи Трамп переслідує прем’єр-міністра?»

У повідомленні з Даунінг-стріт про розмову йдеться: «Лідери почали з обговорення останньої ситуації на Близькому Сході та військової співпраці між Великою Британією та США шляхом використання баз Королівських ВПС на підтримку колективної самооборони партнерів у регіоні.

«Прем’єр-міністр також висловив свої щирі співчуття президенту Трампу та американському народу у зв’язку зі смертю шести американських солдатів.

Кір Стармер захищав своє рішення не дозволити США використовувати британські бази у першому наступі на тегеранський режим, припускаючи, що це могло бути незаконним.

Раніше, спілкуючись із Тревором Філліпсом зі Sky News, міністр закордонних справ Іветт Купер заявила, що прем’єр-міністр не вдаватиметься до «риторики чи гіпербол» і зосередиться на «спокійному, стабільному прийнятті рішень».

Цього тижня чотири американські бомбардувальники приземлилися у Ферфорді, і США почали використовувати британські бази для «специфічних оборонних операцій», щоб запобігти запуску ракет Іраном у регіоні.