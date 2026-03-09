Увечері 8 березня багато жителів західних областей Німеччини бачили в небі незрозуміле світлове явище. Очевидці, які спостерігали за ним у Нижній Саксонії, Гессені, Рейнланд-Пфальці, Саарі, Баден-Вюртемберзі та Північному Рейні – Вестфалії, публікували у соціальних мережах відео та фотографії, передає DW.



За даними поліції в Кайзерслаутерні, громадяни розповідали про “яскравий об’єкт, що світиться й летить, з коротким вогняним сяйвом”. Серед інших версій висловлювалися припущення про проліт ракети. Однак у правоохоронних органах підкреслили, що жодних ознак загрози безпеці немає.

Згодом стало відомо, що фрагменти метеорита пошкодили кілька житлових будинків на заході Німеччини. Поліція повідомила у неділю, 8 березня, що інформація про пошкодження надійшла, зокрема, з міста Кобленц, а також гірських масивів Хунсрюк та Айфель у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

В оперативному штабі поліції вказали, що близько 19:00 на дах житлового будинку в районі Кобленця Гюльс впало “небесне тіло, що згоріло”. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, на місце прибули пожежні та поліцейські, проте небезпеки більше немає, цитує повідомлення поліції агентство dpa. За даними агентства AFP, є відомості про те, що люди отримали поранення.