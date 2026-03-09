Таке враження, що у президента США більше немає людей, крім цієї пари, один з яких бізнес-партнер, а інший родич. Тепер вони знову поспішають на допомогу.

Стало відомо, що посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують прибути до Ізраїлю у вівторок для переговорів, оскільки американо-ізраїльська війна з Іраном триває, повідомив високопоставлений американський чиновник Channel 12, передає The Times of Israel.

Запланований візит відбувається на тлі розбіжностей між Ізраїлем та США щодо ізраїльських ударів по іранських нафтових об’єктах, повідомляє новинне агентство.

Високопоставлений американський чиновник з безпеки повідомив Channel 12, що Ізраїль заздалегідь повідомив Вашингтон про плани щодо ударів по нафтовій інфраструктурі, але не вказав, що удари будуть такими масштабними.

«Ми не вважаємо, що це була гарна ідея», – каже чиновник, додаючи, що американські військові очікували переважно символічного удару та були здивовані масштабами операції.

За словами чиновника, американські чиновники стурбовані тим, що удари по інфраструктурі, яка також постачає паливо цивільному населенню Тегерана, можуть мати зворотний ефект, зміцнивши іранський режим та налаштувавши громадську думку проти Ізраїлю та США.

Ізраїльський чиновник із безпеки, на якого посилався Channel 12, заявив, що удари по паливних складах частково мали на меті надіслати Тегерану сигнал припинити атаки на цивільні об’єкти в Ізраїлі.

У повідомленні також йдеться, що обговорення ударів досі відбувалося переважно на військовому рівні, без чіткого політичного сигналу між урядами.

Раніше в неділю міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що США не будуть атакувати іранську енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, Ціна на нафту скакнула до $109, Трамп відреагував