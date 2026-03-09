Виробництво ракет до Patriot просто не встигає за тим, як сьогодні Україна, а тепер і США разом із союзниками, витрачають перехоплювачі для відбиття атак балістичними ракетами РФ та Ірану.

Сили оборони України протягом останніх чотирьох місяців використали близько 700 ракет до зенітного ракетного комплексу Patriot, відбиваючи терирористичних атаки російського окупаційного війська по низці об’єктів на території України, а передусім енергетичного сектору, пише Defense Express.

Такі дані оголосив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, повідомляють у euronews. Чи йдеться про суто PAC-3 MSE чи також і про GEM-T не уточнюється, але інформація подається у контексті питання перехоплення російських балістичних ракет. Але з боку Defense Express зазначимо, що ця цифра виглядає дуже завищеною. Зокрема президент Володимир Зеленський заявлявляв, що Україна за всю війну не мала й 800 зенітних ракет MSE, які лише за перші три дні використали країни Персьокої затоки.

PAC-3 MSE

Кубілюс наголосив, що станом на сьогодні США не можуть задовольнити попит на ракети до Patriot, а особливо з урахуванням шалених витрат протиракет для перехоплення іранських балістичних ракет у бойових діях на Близькому Сході.

Єврокомісар відзначає, що ситуація станом на сьогодні є критичною, тож є потреба “у терміновому та швидкому порядку налагодити виробництво ракет”.

Поточними виробництва кінетичних ракет PAC-3 MSE, які є ефективними проти балістики, незадоволені і безпосередньо у США. Так, минулого року у Lockheed Martin зробили 620 перехоплювачів, а на початку цього домовилися із Пентагоном про зростання виробництва до 2000, але у межах рамкової угоди аж до 2033 року. А згодом бойові дії США в Ірані “неочікувано” викрили той факт, що ракети треба “вже тут і зараз”.

Бо для поновлення запасів лише тих ракет, що США та союзники використали всього за декілька днів з поточними темпами треба орієнтовно 1 рік і три місяці і це без урахування витрат в Україні, а також поточних замовлень, бо у світі є чимало операторів ЗРК Patriot, які теж переймаються, щоб мати більше запасу протиракет.

І станом сьогодні фактично єдиним варіантом, щоб вирішити проблему нестачі перехоплювачів до Patriot, є передача ліцензій на їхнє виробництво, і йдеться не тільки про бізнес та прибутки, а передусім про критично важливе питання безпеки.