З 4 по 9 березня у м. Воловець (Закарпатська обл.) відбувся чемпіонат України з пара-армрестліну серед спортсменів з порушеннями зору та ураженнями опорно-рухового апарату, в якому взяли участь 140 спортсменів з 16 регіонів України.

Миколаївщину представили 5 спортсменів: ЗМСУ Холімінчук В’ячеслав, МСУ Головенко Вадим, КМСУ Шаповаленко Андрій, Орлов Нікіта, Палій Микола.

Миколаївські спортсмени здобули 7 медалей: 2 золоті, 4 срібні та 1 бронзову, повідомляє Миколаївський «Інваспорт».

Серед спортсменів з порушеннями зору:

ЗМСУ Холімінчук В’ячеслав здобув “золото” у боротьбі на праву та став срібним призером у боротьбі на ліву руку у ваговій категорії понад 100 кг;

КМСУ Шаповаленко Андрій став чемпіоном у боротьбі на ліву руку у ваговій категорії 80 кг та виконав норматив майстра спорту України, а також здобув срібну медаль у боротьбі на праву руку.

Серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату:

МСУ Головенко Вадим став срібним призером у боротьбі на ліву та посів 4 місце на праву руку, у ваговій категорії понад 90 кг;

Палій Микола, ветеран війни, який вперше взяв участь у змаганнях, здобув срібну медаль у боротьбі на праву руку серед спортсменів з ураженням однієї кінцівки у ваговій категорії понад 85 кг та виконав норматив КМСУ;

Орлов Нікіта став бронзовим призером у боротьбі на ліву руку у ваговій категорії 60 кг і виконав норматив КМСУ, у боротьбі на праву руку спортсмен посів 4 місце.

Тренують спортсменів Лєшуков О.В., Лєшукова О.В., Головенко В.О., Шаров Д.Ю., Куркуріна Г.І.

Як повідомляло Інше ТВ, Параспортсмени Миколаївщини здобули у 2025 році 121 нагороду