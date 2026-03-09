В мережі часто лунають заяви про вартість “Шахеда” у 50 чи навіть 30 тисяч доларів, але яка ціна на них для Ірану насправді може бути, якщо іранці продавали їх РФ у 2022 році по 200-300 тисяч за штуку.

Про це пише Defence Express

Останнім часом, в мережі почали масово порівнювати вартість іранських Shahed-136 із засобами їх ураження, на тлі пропозиції України експортувати дешеві дрони перехоплювачі. Ба більше, активно поширюється думка, що там гатять по “Шахедах” з Patriot та THAAD, що вочевидь не так.

У таких порівняннях вартість Shahed-136 постійно “гуляє”, й коливається від 20-30 до 50 тисяч доларів. Але яка ж ціна на ці дрони насправді. Навіть 50 тисяч доларів, як для Shahed-136 звучить дуже дешево, оскільки, наприклад українські FP-1, в яких йде максимальний упор у здешевлення, що відображається буквально у всьому, коштують 55 тисяч доларів.

Російський завод з виробництва “Герань-2” вони ж Shahed-136

Водночас Shahed-136 дещо технічно складніший, а також важчий у виготовленні. Відповідно його вартість не може бути меншою, ніж у FP-1. Тож яка вартість для іранських дронів буде “чесною”.

Тут варто пригадати, що у 2022 році рашисти купували комплекти для збірки Shahed-136 за ціною у понад 370 тисяч доларів, за умови замовлення на 2000 одиниць ціна зменшувалася до 290 тисяч доларів і на замовлення 6000 одиниць вона знижувалась до 193 тисячі доларів.

Українські військові оглядають збиту в Україні “Герань-2” вона ж Shahed-136

Згодом виробництво для рашистів майже повність було локалізовано в самій Росії, де конструкцію та технологію виготовлення значно спростили, й вартість одиниці у 2025 році впала до приблизно 70 тисяч доларів (залежно від наповнення ціна може різнитися).

Тобто, у 2022 році, вартість комплектів для збірки Shahed-136 іранського виробництва, була на рівні 200 тисяч доларів за одиницю на експорт. Рашисти завдяки спрощенню конструкції та нарощенню обсягів виробництва змогли в себе зменшити ціну до близько 70 тисяч.

Російський завод з виробництва “Герань-2” вони ж Shahed-136

Своєю чергою, Іран хоч і виробляє досить багато Shahed-136, але за масштабами виробництва навряд догнав РФ. Тому, вартість Shahed-136 для Ірану, ймовірно може бути вищою за 70 тисяч доларів. Але точно не меншою. Варто зазначити, що в мережі вже з’являлись фотографії уламків Shahed-136 російського виробництва, які начебто застосував Іран.

Тобто існує ймовірність, що Іран міг замовляти свої ж Shahed-136, але російського ліцензійного виробництва, через нижчу вартість та більшу масовість. Проте, навіть так, навряд чи вартість буде менше за 70 тисяч доларів.

🚨🇮🇷 REPORT: Iran has reinvented attack drones with the Shahed-136, a low-cost kamikaze UAV. Priced at just $20,000, it flies low to evade radars, reaches up to 4,000 km, and carries up to 90 kg of explosives.



Follow: @RTSG_News pic.twitter.com/xpZvQkVU6P — RTSG News (@RTSG_News) February 28, 2026

Але, варто зазначити, що все це лише припущення. Справжнього актуальної ціни на Shahed-136 як російського виробництва, так і іранського наразі невідомо, і визначити її вкрай важко. Проте, навіть так стає зрозуміло, що їх ціна точно не 50, не 30 і тим паче не 20 тисяч доларів за одиницю.