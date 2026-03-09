Сьогодні фахівці КП «ЕЛУ Автодоріг» проводитимуть роботи з фрезерування дорожнього покриття на таких ділянках міста:

Широкобальський міст

проспект Центральний — з обох сторін від Аркасівського кільця до Центрального стадіону.

На вказаних відрізках працюватиме дорожня техніка, тому можливе часткове ускладнення руху транспорту.

Водіїв просять бути уважними на ділянках проведення робіт, дотримуватися правил дорожнього руху.

– За можливості просимо завчасно планувати свій маршрут, розуміючи про проведення робіт на цих ділянках. Дякуємо за розуміння та перепрошуємо за тимчасові незручності, закликали водіїв у “ЕЛУ Автодоріг”.

В той же час голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що від сьогодні починається ремонт доріг на трьох напрямках – Дніпро, Кропивницький, Одеса.

-Попри те, що грошей немає, роботи вже розпочинаються, – зазначив Кім.

