Війна в Ірані може перекрити постачання оборонної зброї, якої Україна дуже потребує. Київ запропонував обміняти свої дрони-перехоплювачі країнам Близького Сходу на потужніші системи, які потрібні Україні для боротьби з російськими балістичними ракетами. Україна також заявила, що допоможе країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну допомогу в підштовхуванні Росії до припинення вогню, пише The New York Times.

Пан Зеленський зазначив, що деякі країни Близького Сходу мають «дуже міцні відносини з Росією».

«Ось чому я сказав: «Послухайте, можливо, вони можуть поговорити з росіянами, а росіяни зроблять паузу», – сказав він, додавши: «У цьому випадку, звичайно, ми можемо допомогти Близькому Сходу захистити їх».

Ніхто не знає більше про боротьбу з далекобійними односторонніми ударними безпілотниками, ніж Україна.

Минулого тижня один із цих безпілотників убив шістьох американських військовослужбовців у командному центрі в Кувейті. Хоча початковий залп балістичних ракет Ірану зараз сповільнився, оскільки Сполучені Штати та Ізраїль завдають ударів по іранській армії, кількість безпілотників не зменшилася.

Росія була однією з перших, хто прийняв іранські безпілотники, відомі як «Шахеди», і створила власну версію на основі оригінального іранського продукту.

На початку після російського вторгнення Україна іноді використовувала дорогі ракети або навіть дорожчі перехоплювачі Patriot, щоб збити «Шахеди». Це швидко виявилося неприйнятним.

Виробництво «Шахеда» коштує до 50 000 доларів. Ракета-перехоплювач Patriot американського виробництва коштує понад 3 мільйони доларів.

Тож Україна адаптувалася, використовуючи важкі кулемети, дешевші ракети, що запускаються з F-16, електронні глушилки та нові безпілотники-перехоплювачі, побудовані в Україні.

Під час інтерв’ю The Times у п’ятницю пан Зеленський сказав, що ще одна команда українських експертів вирушить на Близький Схід, щоб допомогти країнам оцінити, як вони можуть захистити себе від іранських безпілотників, окрім простого запуску дорогих ракет-перехоплювачів Patriot.

Цих ракет не вистачає. Лише 620 найсучасніших Patriot було поставлено військовим у 2025 році, і це рекордний рівень.

За словами пана Зеленського та Андрюса Кубілюса, європейського комісара з питань оборони та космосу, за перші кілька днів війни в Ірані минулого тижня країни Близького Сходу спалили понад 800 ракет Patriot. Цей залп був використаний для протидії понад 2000 одностороннім іранським ударним безпілотникам та понад 500 балістичним ракетам.

Дмитро Литвин, радник пана Зеленського, заявив, що за всі чотири роки війни в Україні Київ отримав лише близько 600 сучасних Patriot.