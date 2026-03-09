Ukrainian Spirit створив унікальний екземпляр, який не має аналогів — пляшку горілки об’ємом 20 літрів, що стала найбільшою та найпреміальнішою у світі. Її серійний номер — 001.

Як повідомив виробник, пляшка оздоблена срібним покриттям, має корок із натурального дерева та сургучну печатку з фірмовим тисненням. Особливої уваги заслуговує етикетка з натуральної італійської шкіри — найбільша за всю історію бренду.

Цей проєкт — приклад майстерності та прагнення Ukrainian Spirit створювати унікальні речі, що поєднують українську автентичність, сучасний дизайн і бездоганну якість.

Ukrainian Spirit продовжує вражати світ і підтверджує статус бренду, який вміє перетворювати горілку на справжнє мистецтво.

А тепер 20-ти літрову пляшку Ukrainian Spirit офіційно внесли до Національного реєстру рекордів України у категорії «Найбільший об’єм пляшки горілки».