На лондонській біржі ICE ціна на нафту марки Brent перевищила 109$ за барель уперше майже за два роки – з 30 серпня 2022 року, хоча ще місяць тому нафта коштувала в районі 60$ за барель.

Потроху росте і ціна на бензин на заправках в США. І Трамп вже відреагував про напруження в американському суспільстві і в світі загалом.

“Короткострокове зростання цін на нафту, яке швидко зникне після знищення іранської ядерної загрози, це дуже мала ціна за безпеку та мир для США і всього світу. тільки дурні можуть думати інакше!”, — написав Трамп у своїй соцмережі.