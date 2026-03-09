Останніми днями Армія США раптово скасувала великі навчання для штабного елементу елітного підрозділу парашутно-десантних військ, повідомили посадовці, що підживлює спекуляції в Міністерстві оборони щодо того, що солдати, які спеціалізуються на наземних бойових діях та низці інших місій, можуть бути відправлені на Близький Схід, оскільки конфлікт з Іраном розширюється.

82-га повітряно-десантна дивізія в Форт-Брегг (штат Північна Кароліна) включає бригадну бойову групу з приблизно 4 000–5 000 солдатів, готових до розгортання за 18 годин для місій, що варіюються від захоплення аеродромів та іншої критичної інфраструктури, посилення охорони посольств США до забезпечення екстреної евакуації. Штабний елемент відповідає за координацію планування та виконання цих операцій.

Станом на п’ятницю накази про розгортання ще не видано, повідомили посадовці, які, як і деякі інші, говорили на умовах анонімності. Вони зазначили, що найближчим часом Армія очікувано оголосить про раніше заплановане розгортання на Близький Схід вертолітного підрозділу з 82-ї дивізії, але це відбудеться лише пізніше навесні.

Інші солдати 82-ї дивізії продовжували навчання в Луїзіані останніми днями. Однак несподівана зміна планів для штабного персоналу — підрозділу наказали залишатися на місці в Північній Кароліні замість участі в навчальному заході в Форт-Полк (Луїзіана) — та висока роль 82-ї дивізії в попередніх конфліктах посилили очікування, що Сили негайного реагування дивізії можуть бути задіяні.

«Ми всі готуємося до чогось — про всяк випадок», — сказав один посадовець, обізнаний із ситуацією.

Представники Армії переадресували запитання до Пентагону, який видав коротку заяву, відмовившись надавати деталі. «З міркувань оперативної безпеки ми не обговорюємо майбутні чи гіпотетичні переміщення», — йдеться в заяві.

Представники Центрального командування США (CENTCOM), яке відповідає за операції на Близькому Сході, відмовилися від коментарів.

Президент Дональд Трамп пропонував різні пояснення свого рішення розпочати конфлікт з Іраном — і публічно заявив, що наземні війська США «ймовірно» не знадобляться в рамках поточної кампанії. Однак він та його найвищі помічники неодноразово відмовлялися виключати таку можливість.

Сили негайного реагування залучалися в останні роки для посилення безпеки посольства США в Багдаді напередодні вбивства у 2020 році Касема Сулеймані, командира Сил Кудс Ірану, якого звинувачували в сотнях смертельних атак на американський персонал на Близькому Сході. Вони також відігравали ключову роль в евакуації з Афганістану у 2021 році та демонстрації сили США в Східній Європі, коли Росія готувалася до вторгнення в Україну у 2022 році.

Від початку бойових дій майже тиждень тому американські командири покладалися на авіаудари та удари з моря для ураження військових об’єктів і арсеналу Тегерана — ракет, ударних дронів та військово-морських суден. Оскільки багато іранських систем оборони зазнали краху, сили США дедалі частіше літають безпосередньо над Іраном, скидаючи боєприпаси за допомогою винищувачів, бомбардувальників та інших літаків.

Вертольоти Black Hawk, що належать 82-й повітряно-десантній дивізії Армії, стоять без діла на спільній базі Ендрюс у Меріленді напередодні військового параду у Вашингтоні, присвяченого 250-й річниці створення Армії та дню народження президента Дональда Трампа. (Kayla Bartkowski/Getty Images)

Прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт у середу сказала журналістам, що відправка американських наземних військ до Ірану «не є частиною поточного плану, але я не збираюся знімати зі столу варіант, який є на розгляді у президента».

На брифінгу в Пентагоні раніше того ж дня голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн відмовився коментувати запитання про «американські чоботи на землі», заявивши, що це «питання для політиків».

«Я не створюю політику, — додав Кейн. — Я її виконую».

Як повідомляла The Post минулого тижня, Кейн попереджав Білий дім, що нестача боєприпасів та брак широкої військової підтримки з боку інших союзників США значно підвищують ризики будь-якої операції в Ірані та для персоналу, що опиниться під загрозою. Адміністрація Трампа намагалася применшити ці занепокоєння.

Кейн з’явився на прес-конференції в середу разом із міністром оборони Пітом Хегсетом, який раніше того ж тижня також відмовився виключати можливість відправки наземних бойових військ до Ірану.

Адмірал Чарльз «Бред» Купер, який керує кампанією як голова Центрального командування, на прес-конференції в четвер у Тампі (Флорида) заявив, що бойова потужність США в регіоні продовжує нарощуватися, тоді як іранська — знижується. Останніми днями Іран запускає дедалі менше ракет і дронів, зазначив він.

Літаючи безпосередньо над Іраном, американські сили «вражають його центр тяжіння безпосередньо з переважною силою та досяжністю», сказав Купер. Це включає, зокрема, бомбардувальники B-2, які скидають 2000-фунтові бомби на підземні пускові установки балістичних ракет.

Адмірал Чарльз «Бред» Купер, голова Центрального командування США, бере участь у прес-конференції разом із міністром оборони Пітом Хегсетом у штаб-квартирі CENTCOM у Тампі, Флорида, в четвер. (Octavio Jones/AFP/Getty Images)

Понад 50 000 американських військовослужбовців беруть участь в операції, шестеро американських солдатів загинули, оскільки Іран здійснив запеклий контрнаступ, спрямований на американські позиції та інтереси по всьому Близькому Сходу. Трамп заявив, що «ймовірно буде більше» втрат серед американських військових до завершення кампанії, додавши: «Так уже є».

Президент та його найвищі помічники залишаються невизначеними щодо термінів завершення конфлікту. Трамп казав, що це може тривати чотири-п’ять тижнів, але «ми маємо можливість йти набагато довше».

Одна з головних проблем, за словами посадовців, — обмежений запас певних ключових озброєнь у військових. Пентагон швидко витрачає запаси високоточних боєприпасів та перехоплювачів протиповітряної оборони, повідомили обізнані джерела. Старші посадовці Пентагону заперечують будь-які проблеми, зазначаючи, що з руйнуванням іранської оборони США активно переходять до ударів з пілотованих літаків боєприпасами, яких достатньо.

«У нас немає дефіциту боєприпасів, — заявив Хегсет у четвер, виступаючи поруч із Купером. — Наші запаси оборонних та наступальних озброєнь дозволяють нам підтримувати цю кампанію стільки, скільки потрібно».

Якщо адміністрація вирішить відправити наземні сили до Ірану, однією з перших цілей, за словами аналітиків, може стати острів Харг. Розташований приблизно за 24 км від материка в Перській затоці, острів є домом для деяких з найважливіших нафтових об’єктів Тегерана — близько 90% нафтового експорту країни проходить через тамтешні споруди.

Захоплення Харгу дало б адміністрації Трампа контроль над ключовим елементом іранської економіки, але залишило б американські війська вразливими до атак.

Майкл Рубін, старший науковий співробітник консервативного Американського інституту підприємництва, назвав захоплення Харгу «очевидним рішенням» і сказав, що адміністрація Трампа, схоже, «починає усвідомлювати, що Іран — значно більша проблема, ніж вони думали на початку».

Хоча американські війська можуть потрапити під вогонь, якщо будуть розгорнуті там, Рубін зазначив, що захоплення острова дало б США значні стратегічні переваги, включно з потенційним перекриванням можливості Тегерану фінансувати свою армію.

Захоплення найважливішої нафтової інфраструктури Ірану також відповідало б шаблону Трампа, який раніше намагався забезпечити доступ США до нафтових багатств через захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро в січні та втручання в Сирії під час свого першого терміну.

Водночас розгортання наземних сил до Ірану може становити значний політичний ризик для президента, який стикається з антивоєнною опозицією від демократів та частини власної Республіканської партії.

Опитування CNN, опубліковане в неділю, показало, що 12% респондентів підтримують відправку наземних військ до Ірану, 60% виступають проти, а 28% не визначилися.

