У перший тиждень війни США та Ізраїль завдали удару по керівництву Ірану та підірвали його обороноздатність, але президент Трамп запропонував зовсім інші пояснення того, чого він сподівається досягти.

Про це пише The New York Times.

Залп ізраїльських ракет, що врізався в урядовий комплекс у центрі Тегерана минулої суботи вранці, за будь-якими військовими стандартами був успішним початковим ударом Сполучених Штатів та Ізраїлю, які розпочали війну з Іраном.

Вибухи вбили верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї, а також низку інших високопосадовців військової та розвідувальної служби. Перший залп війни залишив Іран без багатьох своїх вищих командирів, які б могли очолити відповідь.

Виявилося, що розплата була складнішою. ​​Ізраїльський удар також знищив іншу групу іранських чиновників, які зустрічалися в іншій частині комплексу. Серед них були люди, яких Білий дім визначив як більш схильних до переговорів, ніж їхнє керівництво, і які, за словами американських чиновників, могли б допомогти швидко припинити конфлікт.

Удар по комплексу в Тегерані став символом заплутаної реальності першого тижня війни: нищівна повітряна кампанія американських та ізраїльських військ проти розгромленого ворога, але мало відповідей на те, якою може бути перемога. Іран, уряд якого все ще перебуває на місці, залишався непокірним і розширив поле бою по всьому регіону, завдавши перших американських жертв у конфлікті.

Навіть коли високопосадовці адміністрації Сполучених Штатів протягом тижня намагалися чітко визначити цілі війни, щоб позбавити Іран будь-якого шансу отримати ядерну зброю, президент Трамп коливався між дуже різними поясненнями того, чого він сподівається досягти.

У своєму першому зверненні після початку війни пан Трамп закликав до масового повстання в Ірані проти лідерів країни. У наступні дні, маючи мало доказів того, що іранці прагнуть повалити власний уряд, а також враховуючи звіти розвідки, які дійшли висновку, що клерикальний режим, ймовірно, збереже владу, він показав, що його мало хвилює майбутнє Ірану після завершення військової кампанії.

Потім, у п’ятницю, він заявив, що буде безпосередньо залучений до вибору майбутнього лідера Ірану, і зазначив, що зобов’язує Сполучені Штати діяти в довгостроковій перспективі Ірану. А в суботу вранці у войовничій заяві в соціальних мережах пан Трамп попередив Іран, що «райони та групи людей, які до цього моменту не розглядалися як цільові», тепер можуть стати ціллю для Сполучених Штатів та Ізраїлю.

Зміна наративів сколихнула американську громадськість, яка, згідно з опитуваннями, загалом виступає проти війни. Водночас поширення насильства провокує зростання цін на нафту та інші економічні потрясіння, які можуть призвести до подальших політичних проблем у виборчий рік для пана Трампа та Республіканської партії вдома.

Перший тиждень війни мав відлуння минулого: вперше з часів Другої світової війни американський підводний човен знищив ворожий корабель за допомогою торпеди. І це дало змогу зазирнути в майбутнє: Пентагон використав штучний інтелект, щоб допомогти вибрати свої цілі.

Інтерв’ю з десятками чиновників у Сполучених Штатах, Ізраїлі, Ірані та по всьому Близькому Сходу свідчать про те, що хоча американські та ізраїльські військові можливості виявилися приголомшливими протягом перших семи днів війни, насильство, яке поширилося по всьому регіону, може призвести до всіляких небезпечних наслідків.

Тисячі ударів по об’єктах балістичних ракет Ірану, військових штабах та кораблях, що проходять через Перську затоку, послабили здатність Тегерана ще більше розширювати війну. Американські та ізраїльські військові офіційні особи кажуть, що вони впевнені, що, враховуючи, що протиповітряна оборона Ірану здебільшого пошкоджена, вони можуть продовжувати кампанію протягом тижнів з невеликим ризиком для своїх пілотів.

Представники Пентагону повідомили Конгресу, що перший тиждень війни коштував приблизно 6 мільярдів доларів, і республіканці очікують, що адміністрація звернеться до Конгресу за додатковим фінансуванням війни.

Зі свого боку, іранські офіційні особи заявили, що впевнені, що уряд зможе пережити цей шквал, і що з часом американці та ізраїльтяни втратять бажання вести війну. Вони дали кодову назву своїй стратегії підвищення вартості конфлікту, щоб змусити Сполучені Штати та Ізраїль моргнути очима: операція «Божевільний».

Хід військової кампанії

Війна розпочалася на 12 годин раніше, ніж планувалося, після того, як ізраїльські та американські розвідувальні служби отримали термінову нову інформацію: що зустрічі високопоставлених військових та розвідувальних чиновників у комплексі в Тегерані були перенесені з вечора минулої суботи на ранок суботи, і що аятола Хаменеї буде присутній у комплексі одночасно.

Ізраїль запустив як крилаті ракети, так і надзвукові балістичні ракети, які летять високо в атмосферу. Коли вони приземлилися, вони зрівняли із землею комплекс, який займав кілька кварталів у центрі Тегерана.

Відтоді американські та ізраїльські військові чиновники заявили, що внаслідок нищівної повітряної кампанії загинули високопоставлені члени військового керівництва Ірану, була потоплена значна частина іранського флоту та зменшена здатність іранського уряду чинити потужний збройний опір.

Бойові сили США в регіоні зросли до понад 50 000 військовослужбовців, включаючи два авіаносці та десяток військових кораблів, а також десятки додаткових бомбардувальників та штурмовиків продовжують надходити. Приблизно 4 мільярди доларів США з вартості війни за перший тиждень для Сполучених Штатів було витрачено на боєприпаси, переважно на перехоплювачі для збивання іранських ракет.

Ізраїль та Сполучені Штати розділили кампанію на основі як географії, так і типів цілей. Спочатку Ізраїль націлився на іранських духовних та військових лідерів, включаючи аятоллу Хаменеї, тоді як американські військові зосередилися на ударах по іранській протиповітряній обороні. Потім повітряні сили обох країн зосередили свою увагу на пускових установках балістичних ракет та місцях зберігання – Ізраїль зосередився на півночі, а Америка – на півдні.

Також були допущені серйозні помилки, зокрема, удар 28 лютого, який вразив початкову школу в південноіранському місті Мінаб. Це найсмертоносніший відомий епізод жертв серед цивільного населення під час війни – за даними іранських чиновників охорони здоров’я та державних ЗМІ, там загинуло щонайменше 175 людей, включаючи багатьох школярів. Жодна сторона ще не взяла на себе відповідальність, хоча аналіз The New York Times показує, що школа, найімовірніше, була вражена американським авіаударом.

За словами офіційних осіб, ізраїльські та американські війська завдали ударів по близько 4000 цілей, що підірвало здатність Ірану запускати ракети та безпілотники по Ізраїлю, базам США на Близькому Сході та іншим союзникам у регіоні. За даними Іранського товариства Червоного Півмісяця, загальна кількість загиблих в Ірані становить близько 1000 осіб.

Адмірал Бред Купер, голова Центрального командування США, заявив у четвер, що кількість балістичних ракет, випущених Іраном, зменшилася на 90 відсотків порівняно з першим днем ​​бойових дій. Здатність Ірану стріляти односторонніми ударними безпілотниками, однією з найчисленніших та найзагрозливіших видів зброї, також зараз більш обмежена, сказав адмірал Купер, оскільки кількість запусків безпілотників зменшилася на 83 відсотки порівняно з першими днями конфлікту.

Проте Іран все ще має значний арсенал обох. За деякими оцінками, які американські чиновники надали Конгресу на секретних брифінгах цього тижня, Іран все ще зберігає близько 50 відсотків своєї ракетної програми та навіть більше своїх безпілотників, один з яких минулої неділі вбив шістьох резервістів армії США в Кувейті. Американські та ізраїльські чиновники кажуть, що вони щодня скорочують цей залишковий іранський потенціал.

Знищення протиповітряної оборони Ірану дозволяє Пентагону скоригувати свою стратегію атаки, відмовившись від ракет, які є дорогими та їх відносно мало, на користь дешевших та більш численних високоточних гравітаційних бомб, що доставляються літаками.

Військове командування США стверджує, що наступні кілька днів будуть критично важливими для визначення того, чи зможе Іран підтримувати значний шквал ракетних ударів у відповідь, оскільки американські та ізраїльські військові націлені на арсенал Ірану.

«Це гонка», — сказав генерал Кеннет Ф. Маккензі-молодший, колишній голова Центрального командування США.

Кінця гри немає

Протягом перших днів війни і пан Трамп, і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу припускали, що справжні зміни в Ірані відбудуться зсередини, коли масові протести на вулицях призведуть до повалення уряду, ослабленого військовою кампанією.

Цього ще не сталося, і пан Трамп щодня – чи щогодини – змінював свою публічну позицію щодо того, наскільки велику роль Сполучені Штати відіграватимуть у спробах спланувати політичне майбутнє Ірану. У п’ятницю він заявив, що був би радий, якби Іран залишився з автократичним релігійним лідером після війни, за умови, що нове керівництво буде «справедливо» ставитися до Сполучених Штатів та Ізраїлю.

У Білому домі чиновники визначили деяких прагматичних іранських чиновників, яких, на їхню думку, можна було б переконати домовитися про відносно швидке завершення війни, якщо вищий ешелон іранського керівництва буде вбитий. Білий дім розглядав потенційних іранських партнерів по переговорах не стільки як поміркованих, скільки як людей, які мали б особистий інтерес залишитися при владі, навіть якщо це означало б досягнення угоди зі Сполученими Штатами про припинення воєнних дій.

Деякі оцінки американської розвідки були більш стриманими, припускаючи, що в іранському уряді було мало поміркованих осіб, здатних здійснювати владу, хоча вони визнавали, що є деякі, хто міг би бути більш готовим до переговорів зі Сполученими Штатами.

Але після того, як деякі особи, яких Білий дім визначив як потенційних партнерів по переговорах, були вбиті під час першої атаки, а ще більше загинуло під час інших ударів по Тегерану, Білий дім почав шукати інший політичний ендшпіль.

«Атака була настільки успішною, що вибила більшість кандидатів» на посаду лідера Ірану, заявив пан Трамп минулої неділі. «Вони всі мертві. Друге чи третє місце мертве».

Але поки що основна структура влади в Ірані залишається незмінною, голови гілок влади та багато провідних політичних лідерів все ще живі, а військові командири замінені. Це змусило пана Трампа та його старших помічників намацувати шлях уперед.

Тепер, коли пан Трамп у п’ятницю вимагає від Ірану «беззастережної капітуляції», американські чиновники готуються до конфлікту, який може тривати тижнями.

Президент стверджував, що матиме право голосу щодо того, хто візьме владу в Ірані у разі краху нинішнього уряду, але зараз триває боротьба за визначення того, хто може мати як статус у країні, щоб очолити післявоєнний Іран, готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами, так і здатність заручитися підтримкою іранського народу.

Розвідувальні звіти свідчать про те, що що б не сталося далі і хто б не прийшов до влади, теократична структура уряду, ймовірно, залишиться незмінною.

Чиновники Білого дому попереджали, що президент може швидко змінити свою думку та оголосити перемогу, але американські чиновники відзначили його наполягання на наявності поступливих лідерів та складність досягнення цього після того, як їхні цілі будуть знищені, що, на їхню думку, означає, що він не готовий до негайного рішення.

Анна Келлі, речниця Білого дому, сказала: «Президент Трамп та адміністрація чітко окреслили свої цілі щодо операції «Епічна лють»: знищити балістичні ракети та виробничі потужності Ірану, зруйнувати їхній військово-морський флот, покласти край їхній здатності озброювати маріонетків та не дати їм коли-небудь отримати ядерну зброю».

«Операція «Божевільний»»

Після завершення 12-денного конфлікту в червні минулого року, в якому Сполучені Штати та Ізраїль бомбардували іранські ядерні об’єкти та вбили ключових фігур у ядерній програмі країни, іранські чиновники розробили стратегію другої війни, яку вони вважали неминучою. Вона стала відома як «Операція «Божевільний».

Накази аятоли Хаменеї, за словами шести іранських чиновників, були чіткими: вжити заходів, щоб підпалити Близький Схід, якщо на Іран знову нападуть, і, зокрема, якщо самого аятолу Хаменеї вб’ють. Він також призначив чотири рівні наступності для військових командирів та чиновників, щоб гарантувати, що під час війни не буде вакууму влади.

План полягав у тому, щоб зробити війну з Іраном надзвичайно дорогою не лише для Ізраїлю та США, але й для арабських країн, їхньої економіки, туризму, світової енергетики, транспорту та судноплавства.

«Ми знаємо, що Америка надзвичайно стурбована регіональною війною, її економіка постраждає, її союзники постраждають», – сказав Махді Мохаммаді, старший радник спікера парламенту Ірану, в аудіоаналізі війни, опублікованому на його акаунті в соціальних мережах.

«Наш план полягає в розширенні масштабів війни та її тривалості. Це найбільший удар, який ми можемо завдати Трампу, і у нас немає іншого вибору».

Перший етап плану передбачав удари по Ізраїлю. Другий етап був зосереджений на нападі на американські військові бази в арабських країнах, а третій – на подальшій ескалації – нападі на цивільні об’єкти в арабських країнах, такі як аеропорти, готелі та посольства, де могли б збиратися американці.

Іран виконав усі три етапи плану протягом кількох днів після початку війни.

«Це не імпульсивна реакція, це не імпульсивно», – сказала Сіна Азоді, експертка з військової справи та історії Ірану, доцентка кафедри близькосхідної політики в Університеті Джорджа Вашингтона. «Військовий план Ірану давно розроблений та продуманий таким чином, щоб завдати якомога більшої шкоди союзникам Америки в регіоні та, як наслідок, Сполученим Штатам».

Зростання насильства на Близькому Сході

За кілька тижнів до початку війни Іран не приховував від своїх сусідів свою стратегію. Іранські чиновники часто відвідували своїх арабських колег по всьому регіону, щоб попередити, що у разі нападу на них вони зроблять усе можливе, щоб атакувати інтереси США, де б вони не знаходилися, навіть ціною втягування всього регіону в боротьбу.

У сусідньому Іраку ополчення, пов’язане з Тегераном, публічно запрошували добровольців до підрозділів «мучеництва», щоб допомогти своєму давньому покровителю вести «джихад» з атаками на американські бази та інших союзників чи інтереси США в регіоні.

Арабські чиновники серйозно поставилися до цих попереджень, неодноразово лобіюючи адміністрацію Трампа, щоб вона утрималася від нападу.

Запускаючи ракети та безпілотники по країнах Перської затоки, Іран знайшов ефективний спосіб чинити економічний тиск на пана Трампа та інших міжнародних лідерів. Водні шляхи та міста цього багатого на викопне паливо регіону є ключовими вузлами для світової торгівлі, фінансів, подорожей та виробництва енергії. Іранські атаки вже перекрили Ормузьку протоку, ключовий прохід для нафтових танкерів, та закрили основні міжнародні транзитні вузли, залишивши туристів по всьому світу.

Вони також вдарили по нафтогазовій інфраструктурі в Саудівській Аравії, Катарі та Бахрейні. Після атаки безпілотника на енергетичну установку в Катарі — одному з найбільших експортерів природного газу у світі — країна оголосила про невизначене припинення виробництва зрідженого природного газу. Усі ці потрясіння сприяли зростанню цін на енергоносії, зокрема для американських споживачів на заправках. Середня ціна галона звичайного бензину в Сполучених Штатах зросла майже на 27 центів за перший тиждень війни.

Невдовзі після заяви в суботу президента Ірану Масуда Пезешкіана, в якій він вибачився перед арабськими країнами Перської затоки за обстріл десятків ракет та безпілотників у відповідь, Корпус вартових революції Ірану заявив, що розпочав чергову хвилю атак на американські та ізраїльські цілі, а також на готель у Дубаї та порт у Бахрейні.

«Хезболла», ліванське ополчення, яке довгий час було найпотужнішою армією-проксі Ірану, також приєдналося до конфлікту, обстрілюючи Ізраїль снарядами, провокуючи військову відповідь Ізраїлю в Лівані. Серед дипломатів та аналітиків у Бейруті існує широка згода щодо того, що Корпус вартових революції взяв більший контроль над «Хезболлою» з моменту закінчення останнього конфлікту угруповання з Ізраїлем у 2024 році.

«Стало зрозуміло, що участь Ірану в «Хезболлі» стала набагато більшою, ніж ми собі уявляли», — сказав Маха Ях’я, директор Близькосхідного центру Карнегі імені Малкольма Х. Керра в Бейруті.

Ця динаміка була виявлена ​​в понеділок, коли «Хезболла» відкрила вогонь по Ізраїлю у відповідь на вбивство аятоли Хаменеї — крок, який, ймовірно, матиме катастрофічні наслідки для угруповання всередині країни, кажуть аналітики.

Її основна база підтримки серед мусульман-шиїтів у Лівані дедалі більше втомилася від війни, боячись постійного переміщення з півдня, якщо ізраїльські війська розпочнуть широкомасштабне наземне вторгнення, і висловила зростаюче розчарування угрупованням.

Базівці «Хезболли» «дуже втомилися від цих нескінченних війн, вони хочуть просто жити своїм життям», – сказала пані Ях’я. «Але вони також відчувають, що перебувають у екзистенційному становищі, бо перебувають під певною екзистенційною загрозою».