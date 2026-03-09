У ніч на 9 березня (з 18:30 8 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 197 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 120 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

