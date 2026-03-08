7 березня та в ніч проти 8-го на території Миколаївщини зареєстровано вісім пожеж.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, три з них — це пожежі сухої трави, очерету та сміття на відкритих територіях загальною площею 3350 кв. м. Ще чотири випадки — це незначні займання в житловому секторі.

Варта окремої уваги пожежа в с. Бурилове Первомайського району, де постраждала дитина 2016 року народження.

Внаслідок недоліків конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів сталося займання в житловому будинку. З’ясувалося, що внаслідок високої температури печі перетлілі дерев’яні конструкції та частина стелі обвалилися на дівчинку. Троє хлопців та мати перебували в іншій кімнаті й не постраждали. Жінка кинулася на допомогу доньці, дістала її з-під завалу та викликала спецслужби. Дівчинку з діагнозом опіки 2–3 ступеня (35 %) направлено до Миколаївської обласної дитячої лікарні.

Пожежу площею 10 кв. м ліквідовано вогнеборцями.

