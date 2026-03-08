Кожна особина тут – королева. Вигляд мурах Temnothorax kinomurai, що зустрічається тільки в дев’яти місцях Японії, не має ні робітників, ні самців.

Науковий світ зробив незвичайне відкриття, яке розсуває межі соціальної організації. У виявленого всього в дев’яти місцях Японії виду мурах Temnothorax kinomurai немає ні самців, ні робітників. Кожна особина цього виду – матка чи королева.

Після 40 років загадок, дослідження, опубліковане в журналі Current Biology, доводить, що цей вид досяг того, що вважається біологічно “неможливим”.

У звичайних мурашниках королева відкладає яйця, самки доглядають гнізда, а самці живуть лише короткий час, щоб розмножуватися. Але у світі T. kinomurai ситуація зовсім інша.

Замість створення свого власного класу робітників, ці мурахи вторгаються в гнізда своїх близьких родичів виду T. makora.

Молода матка проникає в цільове гніздо, нейтралізуючи його королеву і найбільш агресивних робітників, які їй пручаються.

У деяких випадках спостерігалося, як робітники-господарі вбивали своїх власних маток під впливом королеви, що вторглася. Якщо переворот вдається, робітники, нічого не підозрюючи, починають дбати про потомство чужої королеви.

Коли дослідники проаналізували, як ці королеви розмножуються у лабораторії, вони виявили дивовижний результат. Цей вид використовує партеногенез, безстатеве розмноження.

Під мікроскопом було підтверджено, що шлюбні органи всіх досліджених особин ніколи не використовувалися.

Коли були проаналізовані структури тіла та репродуктивні органи всіх нащадків (43 особи), серед них не було виявлено жодного робітника чи самця – всі вони були королевами.

Коли ці нові королеви нападали на інші гнізда, вони давали початок новому поколінню маток.

Професор Юрген Хайнце з університету Регенсбурга назвав це явище в журналі ZME Science “останньою стадією” соціального паразитизму. Але цей високоспеціалізований спосіб життя також пов’язаний із великим ризиком: “Ця стратегія неймовірно тендітна. Оскільки T. kinomurai повністю залежать від виду-господаря, якщо вид-господар вимре, вони теж будуть миттєво знищені”.

Наразі вчені з’ясовують, як довго цей “клуб королев” зможе виживати в процесі еволюції без будь-якої генетичної різноманітності та допомоги самців.

