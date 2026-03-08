У ніч на 8 березня (з 19:00 07 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М (пуски із Ростовської та Воронезької областей – рф), а також 117 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині збито 5 «шахедів», вчора ворог атакував карету швидкої допомоги – двоє поранених