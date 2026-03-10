Україна конфіскувала 1592 вагони, які належали Росії і здійснювали перевезення комерційних вантажів. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Уряд прийняв рішення про визначення Фонду держмайна органом управління цим майном з подальшою передачею їх у користування Укрзалізниці. Цим рішенням ми запускаємо механізм вилучення майна агресора та його подальшого використання.

Оціночна вартість вагонів становить близько 2,2 млрд грн. Вони у робочому стані і зможуть використовуватися до кінця їхнього терміну експлуатації для вантажних перевезень, у тому числі військових.

Ці вагони належали підсанкційним резидентам рф, зокрема «ВЕБ-Лізинг», державній корпорації розвитку «ВЕБ. РФ», АТ «Державна транспортна лізингова компанія», АТ «Норд» – дочірній компанії «Сбєрбанк Лізинг» та іншим російським компаніям у сфері фінансів і логістики. До повномасаштабного вторгнення у 2022 році росіяни здійснювали на них перевезення територією України і країн ЄС. Після початку бойових дій вони залишилися на території України і були арештовані. Минулого року рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію Указом Президента України, затвердженим Законом, вони були конфісковані.

Ми також продовжуємо працювати з міжнародними партнерами, аби ворог відповів за всі завдані збитки, а конфісковані активи працювали на відбудову та відновлення України.