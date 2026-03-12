Азербайджану в рамках енергетичної співпраці з ЄС готовий додатково збільшити видобуток газу на 10 мільярдів кубічних метрів та збільшити експорт газу до європейських країн.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, який виступив перед журналістами в Баку разом із президентом Європейської ради Антоніу Коштою, який прибув з офіційним візитом 11 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Алієв сказав, що візит Кошти до Баку відіграє важливу роль у подальшому розвитку двосторонніх зв’язків, які розвиваються «дуже успішно, особливо останнім часом».

Він нагадав, що цього січня 50% торговельного обороту Азербайджану становила торгівля з Європейським Союзом, що показує зростання порівняно з минулим роком.

«Це дійсно демонструє, що для нас Європейський Союз є торговельним партнером номер один», – сказав він, додавши, що впевнений у нових проєктах з новими інвестиційними можливостями.

Алієв зазначив, що інвестиції йдуть у двох напрямках, оскільки Азербайджан також активно інвестує в Європу.

«Важливою частиною нашого партнерства завжди була, є і безумовно буде співпраця в енергетичній сфері, – сказав Алієв. – Особливо після 2022 року, коли ми підписали з Європейською комісією документ про стратегічне партнерство в енергетичній сфері».

Він зауважив, що з того часу Азербайджан збільшив експорт газу до європейських країн як за обсягами, так і за кількістю держав, які отримують газ, довівши їхню кількість в ЄС до 10 країн-членів.

«А загальна кількість країн становить 16, що робить Азербайджан постачальником газу №1 у світі трубопровідним шляхом», – підкреслив Алієв.

Він наголосив на зростаючій ролі Азербайджану в енергетичній безпеці багатьох країн.

«Європейський ринок для нас становить половину нашого загального експорту газу з потенціалом для зростання», – сказав президент, нагадавши, що на початку цього місяця відбулося щорічне засідання консультативної ради Південного газового коридору, спільно організоване Азербайджаном та Європейською комісією.

«У своєму виступі я повідомив аудиторії, що ми плануємо збільшити видобуток газу. Цього року почнемо видобувати газ із нового родовища. А через 2-3 роки, якщо все піде за графіком, у нас буде щонайменше на 10 мільярдів кубічних метрів газу більше, ніж сьогодні», – сказав Алієв.

Він високо оцінив ще один напрямок співпраці в енергетичній сфері, а саме відновлювані джерела енергії, відзначивши їхній великий потенціал.

«Ми значною мірою інвестуємо у вітрову, сонячну та гідроенергетику. І наш план полягає в тому, щоб через 5-6 років мати приблизно від 6 до 8 ГВт відновлюваної енергії, готової до експорту», ​​– поінформував президент Азербайджану.

Він пояснив, що зараз країна працює з європейськими партнерами над лініями електропередачі, підводними кабелями та іншими сегментами енергетичної інфраструктури.

Ще одним важливим напрямком співпраці є конективність, зазначив Алієв, особливо після того, як Азербайджан досяг мирної угоди з Вірменією.

Він також висловив переконання, що мир з Вірменією «триватиме вічно».

«Ми почали постачати критично важливі нафтопродукти до Вірменії. Ми зняли всі обмеження на транзит вантажів з інших країн до Вірменії через територію Азербайджану. І це ще раз демонструє сильну політичну волю», – сказав Алієв, додавши, що, на його думку, «народи та нації можуть примиритися, якщо обидві сторони продемонструють політичну волю та відданість миру».

Як повідомлялося, минулого четверга один із двох іранських безпілотників упав на будівлю термінала аеропорту азербайджанської Нахічеванської Автономної Республіки, унаслідок чого постраждали двоє мирних жителів.

5 березня Збройні сили Азербайджану – Міністерство оборони, Державна прикордонна служба та решта підрозділів Сил спеціального призначення – приведені у стан мобілізації номер один і мають бути готовими до проведення будь-якої операції, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.