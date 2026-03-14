Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив НАТО та Україні “бахнути” «Орєшніком» у разі, якщо вони “лізтимуть” у справи його країни.

Про це пише Еuronews, передає Інше ТВ.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що розміщений на білоруській території російський ракетний комплекс “Орєшник” – це “легітимна ціль”.

“Це дурість справжнісінька, і дурні про це говорять. Я не кажу, що ми завтра бахнемо цим “Орєшніком” по Вільнюсу, Варшаві чи Києву. Упаси господь. Це не наше завдання. Нам треба захистити свою країну. А щоб не бахнув “Орєшнік”, ви до нас не лізьте. Ні з України, ні з Польщі, ні з Литви, ні з Латвії. Давайте по-людськи вирішувати питання”, — цитує слова Лукашенка білоруське державне інформагентство “Белта”.

Він заявив, що не просто “спатиме і спостерігатиме”, якщо НАТО і Україна “законною метою вважатимуть об’єкти на території Білорусі”, і пообіцяв ударити ракетою — хоч на 70 км, хоч на 200 км.

“Ви що, думаєте, якщо вони законною метою вважатимуть об’єкти на території Білорусі, я спатиму і спостерігатиму. 70 км можу, 200 км. У нас є чим дістати. Тому я б їм радив не брязкати мовою і не в’якати. Вважають “Гірешник” законною метою — будь ласка”, — сказав.

