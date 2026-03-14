У ніч на 14 березня (з 18:00 13 березня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 498 засобів повітряного нападу:

2 протикорабельні ракети “Циркон” (район пуску – ТОТ АР Крим);

13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська обл., рф);

25 крилатих ракет “Калібр” (район пуску – акваторії Чорного та Каспійського морів);

24 крилаті ракети Х-101 (район пуску – Вологодська обл., рф);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);

430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 250 із них – “шахеди”.

Основний напрямок удару – Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:

1 протикорабельну ракету “Циркон”;

7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

25 крилатих ракет “Калібр”;

24 крилаті ракети Х-101;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

402 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!