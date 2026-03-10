Liaowang-1 вступив у стрій лише у 2025 році та має унікальне обладнання, яке дозволяє відслідковувати роботу систем протиракетної оборони й не тільки, але те, де цей корабель знаходиться викриває реальні наміри Китаю.

Про це повідомляє Defense Express.

Цілий ряд неофіційних джерел та азійських профільних видань “вибухнув” новиною, що Китай розмістив у Оманській затоці, поряд з Іраном свій унікальний шпигунський корабель Liaowang-1. При цьому часом навіть уточнювалось, що корабель у супроводі ще й двох ракетних есмінців типу 055 та 052D.

Liaowang-1 був введений у стрій лише весною 2025 року й він має дуже специфічну задачу – огляд космічного простору та відстежування ракетних пусків. Для цього він оснащений цілим рядом радіолокаційних станцій, частина з яких схована за радіопрозорими куполами.

Враховуючи закритість Китаю, про жодні можливості цього корабля водозаміщенням 30 000 тонн та довжиною 332 метри – неоголошені. Але цілком можливо передбачити, що він дійсно оснащений найбільш потужними системами, які Китай лише зміг на нього встановити.

І вони включають не лише різноманітні РЛС, а й засоби радіоелектронної розвідки та навіть телескоп, стабілізація якого на кораблі вочевидь була зовсім нетривіальною інженерною задачею.

China puso en marcha la primera misión operativa del Liaowang-1, su nuevo buque de apoyo espacial.



Considerado el más grande del mundo en su tipo, incorpora enormes cúpulas de radar y sensores electro-ópticos avanzados.



Su función es actuar como un centro móvil de comando y… pic.twitter.com/OmOFGwEX9q — DEF (@defrevista) November 16, 2025

І з точки зору можливості аналізу американської системи протиракетної оборони Liaowang-1 має дійсно унікальний набір інструментів. Які можуть бути направлені й на виявлення вже американських та ізраїльських винищувачів з потенційною можливістю передачі цієї інформації Ірану.

А тому його розміщення поряд з Іраном дійсно має сенс. Водночас буде вочевидь розцінено не лише США, а й країнами Перської затоки, як недружній акт.

Але, як і показують сервіси морського трекінгу, китайський Liaowang-1 станом на 9 березня знаходиться у Шанхаї. І це не є маскування, бо свіжі супутникові знімки підтверджують те, що Liaowang-1 Китаю не полишав, про що пише фахівець MT Anderson.

Defense Express зазначає, що це звісно не означає те, що Китай не тримає десь в Оманській чи навіть Перській затоці розвідувальний корабель чи декілька. Але навряд вони будуть сильно відрізнятися від цивільних суден та мати настільки розвинуте й демаскуюче оснащення. І якраз те, що Пекін залишив Liaowang-1 у причала, а не відправив до Ірану, дуже якісно демонструє позицію Китаю щодо цієї війни.