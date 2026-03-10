Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу продовжує роботу з протидії незаконним вирубкам у полезахисних лісових смугах.

Під час обстеження інспектори виявили факт знищення 58 дерев у полезахисній лісосмузі між селами Зелене та Безводне на території Веснянської громади Миколаївської області.

Як повідомили в ДЕІ Південно-Західного округу, фахівці провели розрахунок шкоди, завданої державі. Сума збитків унаслідок незаконної рубки становить майже 532 тисячі гривень.

Наразі Інспекція готує матеріали для передачі до правоохоронних органів. Дії порушників підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 246 Кримінального кодексу України.

