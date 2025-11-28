36-річний місцевий мешканець упродовж кількох місяців незаконно вирубував лісові насадження на території Ольшанської громади. Викрили та припинили злочинну діяльність лісоруба поліцейські відділення поліції № 5 Миколаївського райуправління.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що мешканець Ольшанської громади упродовж кількох місяців у незаконний спосіб займається вирубкою лісових дерев порід ясена та акації. Чоловік здійснював порубку насаджень як у захисних, так і у звичайних лісосмугах на території цієї ж громади.

Зловмисника поліцейські викрили під час чергової порубки дерев та з місця події вилучили бензопилу, вже спиляні стовбури та автомобіль, яким чоловік перевозив деревину.

Правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання лісу, що спричинило тяжкі наслідки».

За попередніми підрахунками, підозрюваний завдав навколишньому середовищу збитків на 333 тисячі гривень. За скоєння вказаного злочину йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Наразі перевіряється причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів на території Миколаївського району.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляло Інше ТВ, За незаконну порубку дубів на Миколаївщині чоловік сплатить понад 47 тис.грн.