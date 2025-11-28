У п’ятницю в Москві відбулася зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Володимиром Путіним. Під час переговорів Орбан вкотре запропонував Будапешт як можливий майданчик для проведення мирних перемовин щодо війни Росії проти України.

Про це, як пишуть «Українські новини», повідомляє російська служба ВВС.

Угорська делегація, до складу якої увійшов, зокрема, глава МЗС Петер Сійярто, сьогодні прибула до Кремля на переговори з Володимиром Путіним. Російську сторону на зустрічі представляли міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник президента Юрій Ушаков та віцепрем’єр-міністр Олександр Новак.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан зауважив, що це вже його чотирнадцята зустріч із Путіним на посаді очільника уряду, а однією з головних тем стали “мирні зусилля” щодо завершення війни в Україні.

“Україна – це сусід Угорщини, тому Угорщина повною мірою відчуває вплив українського конфлікту (мається на увазі війна РФ проти України – ред.) на собі. Зокрема, ми зазнаємо відчутних економічних втрат. Угорщина зацікавлена ​​у мирі, і ми щиро сподіваємося, що нещодавно оприлюднені мирні ініціативи зрештою приведуть до результату”, — сказав Орбан.

Згідно з його заявою, Угорщина готова виступити в ролі платформи для проведення мирних переговорів і докласти зусиль для успішного завершення цього процесу. Путін подякував Орбану, але уточнив, що ініціатива провести переговори в Будапешті належить президенту США Дональду Трампу.

Як повідомляло Інше ТВ, тиждень тому угорський прем’єр Орбан вимагав від ЄС «негайно і беззастережно» підтримати «мирний план Трампа»