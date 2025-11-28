Росію не обрали до Ради Міжнародної морської організації.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Інше ТВ.

“Це – чергова поразка Російської Федерації на виборах до керівних органів міжнародних організацій, після невдач в ЮНЕСКО та ОЗХЗ, і водночас очевидне свідчення її дедалі глибшої міжнародної ізоляції.

Росія є державою-терористом, яка систематично порушує міжнародне право, атакує цивільні судна, руйнує портову інфраструктуру та використовує тіньовий флот, відверто нехтуючи нормами безпеки.

Тому цілком логічно, що Москва не може входити до виконавчого органу Міжнародної морської організації.

Сьогоднішнє голосування засвідчило, що міжнародна спільнота не толерує протиправної поведінки на морі та чітко відстоює верховенство міжнародного права.

Ми щиро вдячні всім партнерам, чиї скоординовані зусилля зробили такий результат можливим.

Росія не заслуговує на місце в керівних органах міжнародних організацій. Україна й надалі працюватиме над тим, щоб норми та принципи міжнародного права були повністю дотримані й забезпечені”, – зазначив глава МЗС України.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2024 році росію не обрали до Економічної та соціальної ради ООН.